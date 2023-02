Karsdorp compie 28 anni oggi, la Roma gli fa gli auguri sui social

Rick Karsdorp e la Roma di nuovo insieme. In questi giorni si è consumato il riavvicinamento tra l'esterno olandese e Mourinho, che a breve tornerà a inserirlo tra i convocati. Magari già a Salisburgo per l'Europa League, dal momento che ora sta smaltendo i postumi di infortunio che lo ha tenuto fuori anche dalla trasferta di Lecce. Oggi Karsdorp compie 28 anni e sui social la Roma gli ha dedicato il consueto messaggio di auguri, sancendo ulteriormente la pace tra le parti anche se a livello legale la vicenda non è ancora chiusa.