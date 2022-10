Karsdorp a riposo. Rientra Zalewski

Archiviato il Napoli, la Roma concentra tutte le energie sull’Europa League. Per garantirsi almeno i playoff, servirà vincere contro l’Helsinki e il Ludogorets, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. In vista della gara in Finlandia di giovedì sera, Mourinho lascerà a riposo Karsdorp che non ha i 90 minuti nelle gambe per via dell’intervento al menisco del ginocchio sinistro di un mese fa. Al termine della partita dell’Olimpico contro gli azzurri è andato in scena un confronto acceso tra l’olandese e l’arbitro Irrati. Il direttore di gara non ha riportato nulla a referto. A destra toccherà a Zalewski che ha superato l’indisposizione che lo ha tenuto in infermeria domenica, a sinistra uno tra Spinazzola ed El Shaarawy. In mediana preoccupano le condizioni di Pellegrini vittima di un dolore al flessore. Ieri a Trigoria si è sottoposto ad una ecografia oggi se ne saprà di più sulla sua presenza ad Helsinki. A mezzo servizio anche Matic in campo solo 13 minuti contro il Napoli. In porta confermato Rui Patricio presco di pre-convocazione ai Mondiali in Qatar, la difesa sarà quella titolare con Mancini, Smalling, Ibanez e Kumbulla a supporto rientrato tre giorni fa dall’infortunio. Non ci sarà Zaniolo squalificato due giornate dalla Uefa per un fallo di reazione contro il Betis all’Olimpico. La Roma farà ricorso, ma le possibilità di vincerlo sono minime.