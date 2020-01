Kalinic, regalo speciale per il suo Mateo: il piccolo entra in campo con CR7 – FOTO

In campo non è andata bene alla Roma, ma per il piccolo Mateo Kalinic la partita di ieri avrà comunque un significato speciale e particolare. Per il suo sesto compleanno, che cade per la precisione nella giornata di oggi, papà Nikola gli ha infatti regalato l’ingresso in campo con CR7, una serata emozionante le cui foto sono state pubblicate dalla mamma Vanja su Instagram. Mateo ha ripreso dal padre la grandissima passione per il pallone e frequenta attualmente una scuola calcio nel quartiere romano dove risiede la famiglia Kalinic.