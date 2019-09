Kalinic carica i compagni in vista dell’Europa League: “Daje Roma!”

Nikola Kalinic è pronto e carico in vista del match di stasera, quando la Roma sfiderà l’Istanbul Basaksehir in occasione della prima giornata del Gruppo J di Europa League. L’attaccante croato – arrivato a Trigoria negli ultimi giorni di mercato dall’Atletico Madrid – difficilmente sarà in campo dal 1′ (“Kalinic non è al top fisicamente, non ha i 90′ nelle gambe“, parola di Fonseca ieri in conferenza stampa). Nonostante il possibile esordio rimandato, Kalinic ha mostrato tutta la sua carica via Twitter con un messaggio breve ma chiarissimo: “Daje Roma!”.