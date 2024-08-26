La Juve centra la seconda vittoria di fila e balza in vetta al campionato. La squadra di Thiago Motta sta convincendo e domenica sera per la Roma sarà sicuramente complicatissimo scardinarla. Il tecnico bianconero ha parlato a 'Dazn' nel postgara del match con i giallorossi: "Vedo una partita bellissima da giocare, la prepareremo bene e saremo al top per fare del nostro massimo e arrivare al risultato che vogliamo, col sostegno del nostro pubblico. Oggi c’erano 3500 persone che hanno cantato dal primo minuto e sostenuto la squadra, vuol dire che i ragazzi trasmettono questa gran voglia".