Juventus, Szczesny sicuro: “Per lo scudetto c’è anche la Roma”

Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha rilasciato un’intervista a SportMediaset parlando del momento bianconero e delineando quella che sarà la corsa scudetto fino a fine stagione. Il polacco ha voluto tenere in considerazione anche la sua ex squadra, la Roma, con cui ormai qualche stagione fa si è guadagnato a suon di presenze e parate straordinarie l’interessamento della Juventus. Queste le parole di Szczesny sui giallorossi: “Oltre a Lazio e Inter, per lo scudetto c’è anche la Roma, che sta molto bene”. Dichiarazioni che sanno anche di guanto di sfida per gli ex tifosi. Domenica 12 gennaio infatti i bianconeri faranno visita proprio ai giallorossi per un match che si preannuncia infuocato e decisivo per l’altissima classifica di Serie A.