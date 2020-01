Juventus, seduta di possesso palla per la squadra di Sarri

Anche la Juventus punta dritto alla sfida di domenica sera dello Stadio Olimpico. Come riporta il sito ufficiale bianconero, dopo la giornata di riposo concessa ieri da mister Sarri, la Juve, oggi, è tornata in campo per preparare il match contro la Roma che chiuderà il girone di andata. Archiviato il bel 4-0 sul Cagliari che ha aperto il 2020, il gruppo, dopo la ripresa atletica, si è focalizzato sul possesso palla, con partita finale. Domani allenamento al mattino per i campioni di Italia.