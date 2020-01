Juventus, Sarri: “Gli infortuni di Zaniolo e Demiral? Non è colpa del campo”

Non intende nascondersi nè creare alibi Maurizio Sarri, quando i cronisti, presenti alla conferenza stampa nella vigilia di Juventus–Udinese, gli chiedono i motivi dei brutti infortuni durante la partita all’Olimpico. Anche per i bianconeri, Demiral è stato costretto a concludere domenica sera la sua stagione. La causa è la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale una lesione del crociato. Sarri, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, ha dichiarato: “Il campo quest’anno mi sembra meglio degli anni passati. Non è mai stato un terreno bellissimo, quest’anno mi sembra meglio. Guardando la dinamica non mi sono sembrati causati dal terreno di gioco, sono stati cedimenti strutturali. Il ginocchio Demiral in fase di atterraggio ha fatto un movimento innaturale, addirittura Zaniolo non aveva neanche avuto ancora l’impatto con de Ligt. Se poi alla base c’era un’imperfezione del campo non lo so”.