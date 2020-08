Juventus-Roma, Zaniolo chiede il cambio dopo l’assist a Perotti

Positivo il ritorno dal 1′ di Zaniolo. Contro la Juventus Nicolò è stato uno dei protagonisti della partita, in particolare del gol del 3-1: bellissima la cavalcata e l’assist che hanno regalato il gol a Perotti. Subito dopo la rete, al 56′, Zaniolo ha chiesto il cambio a Fonseca che l’ha sostituito con Cengiz Under. Per il numero 22 quasi 60′ messi nelle gambe in vista della partita in Germania contro il Siviglia per la quale è ancora in dubbio Lorenzo Pellegrini. Al 60′ anche Calafiori è uscito dopo aver chiesto il cambio: al suo posto è entrato Bruno Peres.