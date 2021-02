Juventus-Roma, la moviola: contatto Villar-Rabiot, Orsato lascia correre – LIVE

Il big match della 21° giornata di Serie A si gioca a Torino ed è quello tra Juventus e Roma, iniziato alle ore 18. A dirigere la sfida è l’arbitro Daniele Orsato della sezione di Schio, con Chiffi al Var. Di seguito tutti gli episodi da moviola della partita dell’Allianz Stadium in tempo reale:

JUVENTUS-ROMA

Arbitro: Orsato

Assistenti: Meli – Fiorito

IV Uomo: Calvarese

VAR: Chiffi

AVAR: Mondin

46′ – Allontanato Baronio dalla panchina bianconera. Proteste del vice allenatore della Juventus per la mancata punizione sul contatto tra Villar e Arthur

41′ – Punizione calciata male da Veretout, con la Juventus che recupera subito il pallone. La Roma protesta con Orsato per la mancata distanza

37′ – Ammonito Arthur. Il brasiliano atterra in corsa Mkhitaryan e si prende il giallo

36′ – Deviazione quasi impercettibile di Chiellini sul colpo di testa di Mancini. L’arbitro non se ne accorge e assegna la rimessa dal fondo

35′ – Ammonito Mancini. Cartellino giallo per il centrale romanista, che stende Rabiot e interrompe la ripartenza della Juventus

31′ – Chiesa rimane a terra per qualche secondo dopo uno scontro fortuito con Mancini, l’arbitro ferma il gioco sincerandosi delle sue condizioni. Anche in questo caso i cartellini – giustamente – rimangono nel taschino di Orsato

23′ – Destro di Ronaldo, palla sulla traversa e poi sulla linea, ma senza entrare in porta. Cristiano, a colloquio con l’arbitro, gli chiede di poter guardare l’orologio per verificare eventuali notifiche da parte della Goal-line Technology

15′ – Villar chiede il rigore per uno scontro in area con Rabiot. Per Orsato non è calcio di rigore

9′ – Cristiano Ronaldo sfugge alla difesa della Roma su un lancio dalle retrovie. La posizione di fuorigioco di CR7 viene segnalata con un po’ di ritardo dal guardalinee

5′ – Contatto Chiellini-Mancini durante la composizione della barriera su un calcio di punizione a favore della Juventus. L’arbitro aspetta che il bianconero si rialzi e richiama i due protagonisti dell’episodio, senza comunque estrarre cartellini