Juventus-Roma, sabato alle 15.30 la conferenza stampa di Mourinho

Il tecnico giallorosso presenterà il big match dell'Allianz Stadium

Sabato alle 15.30 José Mourinho incontrerà i giornalisti per la classica conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Roma. Il tecnico presenterà la sfida con i bianconeri, che rappresenterà un punto di snodo importante per la stagione dei giallorossi. Il tecnico spera di avere a disposizione per il match anche Abraham, tornato con una forte contusione dalla nazionale inglese e out nella seduta di questo pomeriggio.