Juventus-Roma, niente Friedkin: Dan e il figlio Ryan non sono allo Stadium

La cessione della Roma è ormai vicina: ieri i Friedkin (Dan e Ryan) erano infatti a Milano per chiudere la due diligence e sistemare gli ultimi aspetti per procedere alla chiusura dell’affare, prevista a febbraio. Negli ultimi giorni si pensava che la vicinanza tra Milano e Torino avrebbe spinto i futuri proprietari della Roma ad assistere al big match di Coppa Italia tra Juventus e giallorossi. Secondo quanto riportato da Rai Sport, il magnate texano e suo figlio non sarebbero però sugli spalti dell’Allianz Stadium.