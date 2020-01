Juventus-Roma, le probabili formazioni: tornano Florenzi e Kolarov, davanti Kalinic – LIVE

TORINO – A pochi giorni dalla sconfitta dell’Olimpico, l’occasione della rivincita per la squadra di Paulo Fonseca si presenta all’Allianz Stadium di Torino. La partita secca in programma alle 20.45 tra Juventus e Roma deciderà la seconda semifinalista di Coppa Italia (ieri il Napoli ha eliminato la Lazio). Il tecnico portoghese può contare sul ritorno di Florenzi e Kolarov sulle fasce, mentre Cristante dà a Veretout la possibilità di recuperare fiato in vista del derby di domenica contro la Lazio. La squalifica di Dzeko obbliga l’impiego di Kalinic nel ruolo di centravanti: alle sue spalle Under, Pellegrini e Justin Kluivert. Allarme giallo per il turco e Pellegrini: sono in diffida e, in caso di vittoria, un’ammonizione stasera potrebbe escluderli dalla semifinale.

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Coccolo, Alex Sandro, Matuidi, Emre Can, Bernardeschi, Pjaca, Ramsey, Dybala.

Allenatore: Maurizio Sarri

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

A disposizione: Cardinali, Fuzato, Juan Jesus, Cetin, Santon, Fazio, Peres, Spinazzola, Veretout, Estrella.

Allenatore: Paulo Fonseca

Arbitro: Rocchi

Assistenti: Ranghetti – Liberti

VAR: Banti

AVAR: Pagannessi

IV uomo: Chiffi