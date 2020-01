Juventus-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

La Roma vola a Torino dove domani affronta la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia. Gara a eliminazione diretta con in palio l’accesso alle semifinali, ma la tradizione giallorossa all’Allianz Stadium non fa dormire sonni tranquilli. In nove precedenti in altri match nel nuovo impianto bianconero, la quadra capitolina ha sempre perso segnando solo 3 gol e subendone 20. Partita dunque complicata per Fonseca che però alla vigilia ha le idee chiare. “Non possiamo commettere gli stessi errori fatti nel primo tempo rispetto alla gara di campionato” è l’avviso ai navigati del tecnico portoghese.

PROBABILE FORMAZIONE

Per la partita di domani in Coppa Italia contro la Juve, in programma allo Stadium alle ore 20.45, Fonseca potrebbe cambiare soprattutto gli esterni bassi, con il ritorno di Florenzi e Kolarov dopo le indisponibilità per squalifica in campionato. Smalling e Mancini centrali, con Cristante che preme per una maglia da titolare in mediana dietro alla coppia Veretout-Diawara. Conferme possibili in avanti per Under e Kluivert, inamovibile Pellegrini. Complice la squalifica di Dzeko, come con il Parma sarà Kalinic l’attaccante di Coppa.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

DOVE VEDERE JUVENTUS-ROMA

Forzaroma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie sempre in tempo reale su www.forzaroma.info. Juventus-Roma sarà tra trasmetta in chiaro su Rai 1 con pre-partita a cominciare dalle 20.30 sullo stesso canale. Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso la piattaforma online raiplay.it.