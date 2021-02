Juventus-Roma, le formazioni ufficiali di Pirlo e Fonseca

Tutto pronto per la partita di Serie A tra Juventus e Roma, valido per la 21esima giornata di campionato, in programma all’Allianz Stadium di Torino alle 20.45. I bianconeri arrivano da cinque vittorie consecutive, hanno trionfato in Supercoppa e messo in piede in semifinale di Coppa Italia grazie al 2-1 all’Inter a San Siro. Contro la Roma, Pirlo sceglie la coppia Morata-Ronaldo davanti. In mezzo l’ormai irrinunciabile McKennie con Arthur, Rabiot e Chiesa. Dietro Danilo e Alex Sandro esterni e Chiellini-Bonucci difensori centrali, fuori Cuadrado. In porta c’è l’ex Szczesny. Fonseca invece lascia fuori Dzeko e sceglie ancora Mayoral: insieme a lui Mkhitaryan con Cristante, che si dividerà tra lavoro a centrocampo e il ruolo di trequartista. Dietro out Smalling, c’è Ibanez al centro con Mancini e Kumbulla. All’andata finì 2-2: doppietta di Veretout per la Roma e di Cristiano Ronaldo per i bianconeri. Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Roma.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-ROMA

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chellini, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Cristante, Mkhitaryan; Borja Mayoral.