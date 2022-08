Juventus-Roma, le formazioni ufficiali di Allegri e Mourinho

Pochi dubbi di formazione per la Roma che è costretta a rinunciare a Zaniolo e Wijnaldum. Il 22 tornerà contro l'Atalanta mentre l'olandese nel 2023. Lo Special One schiera Matic a centrocampo insieme a Cristante. Davanti a Rui Patricio ci saranno Mancini, Smalling e Ibanez. Sulle fasce confermati Spinazzola e Karsdorp. Davanti il tridente Pellegrini, Dybala e Abraham. Bonucci non ha recuperato per la gara di oggi, al suo posto c'è Danilo. In attacco Vlahovic insieme a Cuadrado e Kostic.