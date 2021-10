Juventus-Roma, la squadra è partita da Fiumicino: c’è Abraham

La Roma si sta dirigendo verso il capoluogo piemontese. Il centravanti è apparso sereno e vuole esserci

La Roma è partita, destinazione Torino. Terminata la conferenza stampa di Mourinho, i giallorossi si sono ritrovati a Fiumicino per volare verso il capoluogo piemontese in vista della gara di domani sera all'Allianz Stadium. Qualche selfie con i tifosi per Tammy Abraham, aggregato anche lui con la squadra e apparentemente sereno. Mourinho valuterà domani se farlo giocare dall'inizio o meno. In alternativa Shomurodov parte preferito rispetto a Mayoral.