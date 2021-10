Juventus-Roma, la moviola: Orsato fischia rigore nonostante il gol di Abraham

Episodi arbitrali, cartellini e casi var della sfida dell'Olimpico

Alle 20:45 va in scena all'Allianz Stadium Juventus-Roma, match valido per l'ottava giornata di Serie A. La direzione è affidata ad Orsato. Gli assistenti sono Bindoni e Bresmes. Il IV uomo è Colombo. Al Var c'è Nasca con Avar Costanzo. Di seguito tutti gli episodi della moviola:

70' - Orsato ammonisce El Shaarawy per un fallo su Chiesa che lo aveva lasciato sul posto.

48' - Giallo anche per De Sciglio per aver steso Karsdorp che gli era andato via in velocità.

45+3' - Ammonizione anche per Abraham in seguito ad un fallo su Chiellini a centrocampo.

40'- Calcio di rigore per la Roma. L'arbitro e assistente avevano assegnato fuorigioco di Mkhitaryan, revocato perchè la palla prima di arrivare all'armeno è stata toccata da Danilo. Nell'azione è stato ammonito Szczesny. Ma Abraham aveva segnato pochi istanti dopo il fallo del portiere polacco. E la Roma infatti si lamenta per la mancata concessione del vantaggio. "Errore di Orsato perché è stato precipitoso a fischiare: se non lo avesse fatto, niente ammonizione e niente rigore. Lui ha fischiato prima che segnasse Abraham", la spiegazione dell'ex arbitro Marelli su Dazn.

16' - Sull'azione che ha portato al gol della Juventus, i giallorossi lamentano un'irregolarità di Cuadrado che si è aiutato con la mano per controllare la palla. Per Orsato, che ha visto tutto, non c'è nulla.