Juventus-Roma, la moviola: ammoniti Paredes e Locatelli. Annullato il gol a Chiesa

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida dell'Allianz Stadium diretta da Sozza

La Roma chiude il suo 2023 sfidando la Juventus all'Allianz Stadium. I giallorossi scendono in campo con l'obiettivo di dare continuità al grande successo contro il Napoli di una settimana fa. L'arbitro del match è Simone Sozza di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni, mentre come quarto uomo tocca a Marchetti. Infine, in sala Var, toccherà a Mazzoleni, con Avar, Di Vuolo.

Juventus-Roma, la moviola — 88'- Annullato il raddoppio della Juventus di Chiesa per posizione di fuorigioco dell'esterno bianconero. Il tocco involontario da parte di Pellegrini nell'azione che ha portato al gol è stato infatti giudicato come un'opposizione e non come una giocata. Per questo la posizione è di offside.

76' - Primo ammonito anche in casa Juventus. El Shaarawy salta Locatelli che lo stende fallosamente. Sozza lo ammonisce immediatamente

67' - Arriva il primo cartellino giallo della partita. Paredes interviene in scivolata per fermare il contropiede della Juventus condotto da Mckennie. L'arbitro lascia proseguire per la norma del vantaggio, ma poi lo ammonisce.

47' - La Juventus passa in vantaggio con Rabiot. Necessario il check del Var per convalidare il vantaggio bianconero. Rabiot viene tenuto in gioco per millimetri da Llorente

