Juventus-Roma, infortunio muscolare per McKennie: a rischio per domenica

Lo statunitense non è stato utilizzato nella sfida contro il Panama, ma non ci sono lesioni: venerdì rientrerà a Torino e sarà valutato dallo staff medico della Juventus

Non si fermano i problemi a centrocampo per Allegri. McKennie infatti, è a rischio per la gara contro la Roma di domenica 17 ottobre alle 20.45. Il calciatore juventino non è stato utilizzato dal ct degli USA Berhalter nella partita contro il Panama a causa di un fastidio muscolare al quadricipite. Come sottolineato da 'Il Messaggero' al momento i primi esami hanno però escluso lesioni e quindi il calciatore non ha fatto rientro in anticipo a Torino: se il problema non dovesse essere grave non è escluso che possa anche giocare contro la Costa Rica tra mercoledì e giovedì. Nella giornata di venerdì lo statunitense rientrerà alla Continassa, dove lo staff medico della Juve valuterà le sue condizioni in vista della gara contro la Roma.