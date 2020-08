Juventus-Roma, i convocati di Sarri: assenti Ronaldo e de Ligt

La Juventus ha reso noto l’elenco dei convocati deciso dal mister Maurizio Sarri in vista della partita contro la Roma. Nella lista 24 calciatori: non ci sono, tra le varie assenze, Cristiano Ronaldo e de Ligt. Indisponibili pure De Sciglio, Pjanic (squalificato), Khedira, Douglas Costa e Dybala. Presenti otto giovani della rosa dell’Under 23, gli stessi già convocati per la gara col Cagliari: Coccolo, Wesley, Frabotta, Peeters, Muratore, Olivieri, Zanimacchia e Vaioni.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: Chiellini, A. Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral, Coccolo, Wesley, Frabotta

Centrocampisti: Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Peeters, Muratore

Attaccanti: Cuadrado, Bernardeschi, Higuain, Olivieri, Zanimacchia, Vaioni.