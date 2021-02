Juventus-Roma, i convocati di Pirlo: Ramsey e Dybala non recuperano

Ancora qualche dettaglio da limare per la Juve in vista della gara contro la Roma. Il tecnico bianconero Andrea Pirlo ha diramato le convocazioni, con poche sorprese rispetto alle ultime notizie della vigilia. Come ampiamente preannunciato non sono presenti né Dybala né Ramsey, mentre non figura Bentancur a causa della squalifica inflitta dal giudice sportivo. L’elenco completo:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Kulusevski, Peeters

Attaccanti: Ronaldo, Morata