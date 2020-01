Juventus-Roma, i convocati di Fonseca: torna Fazio, prima chiamata per Estrella – FOTO

La Roma domani sera affronterà la Juventus nel quarto di finale di Coppa Italia all’Allianz Stadium. Ancora Dzeko assente per squalifica e sarà di nuovo Kalinic a guidare l’attacco, con la prima chiamata anche per il centravanti della Primavera Estrella. La società ha diramato con un tweet la lista dei convocati per la partita di domani sera.

Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Bruno Peres, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Veretout, Diawara

Attacanti: Ünder, Kalinic, Estrella, Kluivert