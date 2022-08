Juventus-Roma, i convocati di Allegri: out Bonucci e Fagioli. Ci sono Szcesny e Milik

Per i bianconeri recupera anche Szczesny, ma Perin dovrebbe partire titolare. Possibile chance immediata anche per il nuovo acquisto polacco

Poche ore al big match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Roma. Una sfida interessante per questioni di classifica, tifo e ovviamente campo tra due allenatori molto esperti. Che però dovranno fare i conti con qualche assenza: per Mourinho fuori Zaniolo e Wijnaldum, per Allegri out Bonucci,Di Maria, Pogba, Chiesa, Arthur, Ake, Fagioli (risentimento muscolare) e Kaio Jorge. Nessuno di loro è ovviamente tra i convocati diramati pochi minuti fa dalla Juventus sul proprio sito ufficiale: c'è invece il nuovo acquisto Arkadiusz Milik, che lo stesso Allegri non ha escluso di far partire subito da titolare. Recuperato Szczesny, ma potrebbe giocare ancora Perin. L'elenco completo dei convocati bianconeri: