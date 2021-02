Juventus-Roma, giallorossi pericolosi: Ryan Friedkin salta in tribuna

Grande agitazione sulla tribuna dello Stadium, soprattutto tra la dirigenza giallorossa. Il più attivo infatti è Ryan Friedkin, che sta seguendo con grande trasporto la gara specialmente quando è la Roma a farsi pericolosa. Come al 60esimo di gioco, quando Villar prova il tiro in area di rigore e il rimpallo favorisce Mayoral che si presenta a tu per tu con Szczesny senza riuscire però a battere a rete. Nonostante il gioco fermo per fuorigioco le telecamere catturano l’agitazione di Ryan Friedkin, che reagisce con un salto all’occasione sfumata. Vicino a lui più pacati il padre Dan, il dg Pinto e nella fila in basso il Ceo Guido Fienga. Da un’altra parte invece El Shaarawy, che durante l’immediato pre gara si è intrattenuto per qualche chiacchiera con il compagno di Nazionale Bonucci e che ha messo sui social una foto proprio dalle tribune dello Stadium. Il Faraone con Pellegrini è volato a Torino insieme ai Friedkin, con un volo privato partito nel primo pomeriggio da Ciampino.