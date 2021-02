Juventus-Roma, domani alle 16 la conferenza stampa di Fonseca

Comincia l’avvicinamento a Juventus-Roma, partita in programma sabato 6 febbraio alle ore 18, con la conferenza stampa di Paulo Fonseca. Il tecnico giallorosso interverrà domani alle ore 16 direttamente da Trigoria per presentare il match contro i bianconeri, altro banco di prova decisivo per la sua Roma nella rincorsa a una posizione Champions. Messa alle spalle la questione Dzeko, chiarita anche nella giornata di ieri dal dg Pinto, l’allenatore giallorosso cercherà la tanto agognata vittoria con una big cercando di espugnare lo Stadium. Non ci saranno però né Pellegrini né Smalling, il primo out per squalifica mentre il secondo ai box per un problema muscolare rimediato nella gara con l’Hellas Verona.