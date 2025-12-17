Juventus-Roma, arbitra Sozza: dalla lite con Ranieri a Bergamo alle frasi di Mou

Sabato 20 dicembre alle 20:45 allo Stadium andrà in scena il big match tra Juventus e Roma, valida per la 16ª giornata di Serie A. La direzione di gara è stata affidata a Simone Sozza, affiancato dagli assistenti Baccini e Perrotti. Sacchi ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale, mentre alla VAR ci saranno Ghersini e Mazzoleni (AVar). Per il fischietto di Seregno sarà il sedicesimo incontro con i giallorossi, la squadra da lui più arbitrata. Precedenti favorevoli con la Roma: otto vittorie e tre pareggi, quattro invece le sconfitte. L’ultimo incrocio risale al derby del 21 settembre scorso, nella stracittadina contro la Lazio vinta grazie al gol di Pellegrini. Sozza l'anno scorso ha diretto anche Atalanta-Roma, terminata 2-1 per i bergamaschi allora allenati da Gasperini, e a fine partita è stato protagonista di una lite con Claudio Ranieri che aveva protestato per il rigore prima concesso poi revocato dal Var (Abisso) ai danni di Koné. Recentemente, poi, Mourinho ne aveva parlato così dopo il ko del "suo" Benfica contro il Leverkusen: "Non ci stimiamo". L'arbitro lombardo ha anche diretto un Juventus-Roma, risalente al 30 dicembre del 2023: 1-0 il finale in favore dei bianconeri. Con lui, infine, lo scorso 9 marzo 2025 la Dea di Gasp vinse 0-4 in casa della Vecchia Signora.