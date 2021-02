Juventus-Roma, arbitra Orsato. Bilancio positivo, ma ha diretto l’ultimo derby

Sarà Daniele Orsato a dirigere la sfida tra Juventus e Roma. Il fischietto di Schio arbitrerà questa partita per la quarta volta, dopo gli 1-1 dell’Olimpico nelle stagioni 2011-12 e 2014-15 e l’1-0 in favore dei bianconeri nel 2016-17. In generale, il bilancio con Orsato per la Roma è positivo: 13 vittorie, 12 pareggi e 9 sconfitte. L’ultima gara diretta dall’arbitro veneto è stata però il derby contro la Lazio perso per 3-0. Da segnalare comunque anche il 2-0 alla Fiorentina, l’altro match della Roma arbitrato da Orsato. Migliore lo score con la Juventus: 19 successi, 12 pareggi e solo 5 sconfitte in 36 partite totali. Con lui i bianconeri non perdono addirittura dal 2015.

Queste le designazioni arbitrali per la 21° giornata di Serie A:

JUVENTUS – ROMA Sabato 06/02 h. 18.00

ORSATO

MELI – FIORITO

IV: CALVARESE

VAR: CHIFFI

AVAR: MONDIN

ATALANTA – TORINO Sabato 06/02 h. 15.00

FOURNEAU

PASSERI – DI VUOLO

IV: DOVERI

VAR: VALERI

AVAR: BINDONI

BENEVENTO – SAMPDORIA h. 12.30

AURELIANO

PERROTTI – GROSSI

IV: PATERNA

VAR: DI PAOLO

AVAR: CARBONE

FIORENTINA – INTER Venerdì 05/02 h. 20.45

LA PENNA

PRETI – GALETTO

IV: PASQUA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VIVENZI

GENOA – NAPOLI Sabato 06/02 h. 20.45

MANGANIELLO

COSTANZO – PRENNA

IV: PICCININI

VAR: DI BELLO

AVAR: LIBERTI

LAZIO – CAGLIARI h. 20.45

IRRATI

PAGLIARDINI – ZINGARELLI

IV: PRONTERA

VAR: BANTI

AVAR: CECCONI

MILAN – CROTONE h. 15.00

PAIRETTO

LO CICERO – BRESMES

IV: GHERSINI

VAR: MASSA

AVAR: DEL GIOVANE

PARMA – BOLOGNA h. 18.00

GUIDA

ROSSI L. – PAGNOTTA

IV: DI MARTINO

VAR: GIACOMELLI

AVAR: PERETTI

SASSUOLO – SPEZIA Sabato 06/02 h. 15.00

SACCHI

FIORE – BERCIGLI

IV: MASSIMI

VAR: NASCA

AVAR: ALASSIO

UDINESE – H. VERONA h. 15.00

SANTORO

GIALLATINI – VALERIANI

IV: MARIANI

VAR: FABBRI

AVAR: TOLFO