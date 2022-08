Juventus-Roma, Allegri: “Di Maria potrebbe recuperare prima di 10 giorni”

Massimiliano Allegri, sfiderà la Roma di Mourinho sabato alle 18:30. L'allenatore ha parlato nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Sampdoria, svelando alcune informazioni utili in vista della terza giornata di campionato. Il tecnico bianconero, infatti, ha dato alcuni aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati: "Gli infortuni muscolari possono capitare. Di Maria ha avuto un problema all’adduttore, starà fuori un’altra settimana, forse dieci giorni o forse tornerà prima. Pogba e McKennie sono stati sfortunati. Szczesny ha avuto un problema all’adduttore, poi abbiamo Perin che è affidabile. Fanno parte della stagione, non sono allarmato per questa situazione. Il resto della squadra sta abbastanza bene, bisogna lavorare in silenzio per migliorare condizione fisica e tecnica". Nessuno scenario è dunque escluso, si attendono aggiornamenti sulla possibilità di vedere Di Maria o Szczesny in campo contro i giallorossi tra meno di una settimana.