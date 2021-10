Juventus, oggi il primo allenamento in vista della Roma

I bianconeri si sono ritrovati oggi alla Continassa per preparare il match di domenica

La Juventus si è ritrovata oggi alla Continassa per il primo allenamento della settimana. La squadra di Max Allegri ha cominciato la marcia d'avvicinamento alla Roma. Oggi i bianconeri si sono dedicati a possesso palla e sviluppo manovra. Domani si torna in campo: appuntamento per il gruppo al pomeriggio.