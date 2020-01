Surclassato il Cagliari con un netto 4-0, la Juventus è pronta a tornare a lavoro in vista della delicata sfida, in programma domenica 12 alle 20:45, contro la Roma di Fonseca allo stadio Olimpico. Come riportato dal sito ufficiale dei bianconeri, Ronaldo e compagni si ritroveranno domani pomeriggio ad allenarsi agli ordini di Maurizio Sarri, dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico toscano.