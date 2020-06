Juventus, Paratici schiva il mercato: “Non è il momento per parlare di Zaniolo”

Fabio Paratici, diesse della Juventus, nel pre-partita di Coppa Italia tra bianconeri e Milan si è espresso in merito alla possibilità di un arrivo di Zaniolo a Torino. Queste le sue parole a Rai Sport: “Non è il momento di parlare di mercato, ne abbiamo parlato troppo. Quando non c’è calcio giocato si parla solo di mercato, stasera ci godiamo la ripartenza del calcio italiano”. Sono giorni caldi per il talento della Roma: dopo l’operazione al naso per risolvere un problema respiratorio, Nicolò dalla prossima settimana tornerà a Trigoria per aggiungersi gradualmente ai compagni, dopo il lungo stop che dura da gennaio. Il futuro però è ancora tutto da scrivere: il bilancio della Roma è in profondo rosso e confermare la sua presenza anche per il prossimo anno sarà la grande sfida di Petrachi.