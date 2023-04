Juventus, Landucci risponde a Mourinho: “È un grande, ma non fa lui le sentenze”

Hanno fatto parecchio rumore le dichiarazioni di José Mourinho sulla Juventus e la penalizzazione: "Sicuri che non abbia 59 punti? Siamo in Italia...", ha detto dopo Torino-Roma in riferimento alla possibilità che il 19 aprile vengano restituiti i 15 punti ai bianconeri. A 'La Domenica Sportiva' su Rai 2, Marco Landucci - vice allenatore della Juventus appena sconfitto dalla Lazio - ha commentato le parole dello Special One: "Non posso rispondere a Mourinho perché lui è un grande allenatore e io sono stato un buon portiere, secondo alcuni neanche così buono. Le sentenze non le fa lui, no? Aspettiamo il 19. Noi abbiamo 59 punti sul campo, anzi 61 contando i due della Salernitana. Abbiamo accettato le decisioni arbitrali come non tutti fanno, accettiamo il verdetto del campo e ripartiamo con fiducia e ottimismo".