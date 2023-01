Juventus, infortunio Milik: si ferma fino a marzo, in dubbio il match contro la Roma

L'attaccante bianconero in forse per la partita contro i giallorossi, per lui lesione alla coscia sinistra

Milik si ferma, gli esami evidenziano una lesione al muscolo della coscia sinistra che lo terrà fuori fino a marzo, in dubbio il match contro la Roma. In mattinata il club bianconero ha diramato il comunicato ufficiale sull'infortunio dell'attaccante polacco. Queste le parole sul sito della squadra: “Milik questa mattina è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra; tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero”. I tempi di recupero non sono brevi, il giocatore non tornerà in campo prima di marzo, la partita contro la Roma è prevista per il 5 marzo.