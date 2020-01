Juventus, i convocati di Sarri: recuperano Alex Sandro e Cuadrado – FOTO

La Juventus si prepara ad accogliere la Roma di Fonseca nella sfida di Coppa Italia di questa sera (20.45) valevole per i quarti di finale della competizione. Dopo la conferenza stampa di Sarri di ieri la società ha diramato tramite i propri canali social la lista dei disponibili per la gara. Recupera sia Cuadrado sia Alex Sandro, entrambi in forte dubbio a causa di alcuni problemi fisici subiti nel corso dei giorni passati. Questa la lista dei convocati:

Szczesny

De Ligt

Pjanic

Ronaldo

Ramsey

Dybala

Douglas Costa

Alex Sandro

Danilo

Matuidi

Cuadrado

Bonucci

Pjaca

Higuain

Emre Can

Rugani

Rabiot

Bentancur

Pinsoglio

Bernardeschi

Coccolo

Buffon