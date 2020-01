Domenica sera, la Roma affronterà in casa la Juventus, in quella che sarà l’ultima gara del girone d’andata. Come riportato dal sito ufficiale del club, i bianconeri questa mattina si sono allenati in vista della sfida dell’Olimpico. Tra i giocatori, ha fatto ritorno in gruppo anche Gonzalo Higuain, fermo negli ultimi giorni per un problema fisico. Prevista per domani alle 13 la conferenza stampa prepartita di Maurizio Sarri.