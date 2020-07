Juventus, elongazione alla coscia sinistra per Dybala. Salterà la Roma

Verso il forfait Paulo Dybala in vista dell’ultima di campionato con la Roma allo Stadium. La Juventus ha comunicato infatti che l’argentino ha riportato un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra e che verrà valutato di giorno in giorno nei prossimi giorni. Un’accortezza che i bianconeri dovranno avere soprattutto per preservare l’argentino per il match in Champions contro il Lione. Non preoccupano invece le condizioni di Danilo. Il brasiliano, uscito malconcio dalla sfida con la Samp, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che sono risultati negativi.