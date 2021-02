Juventus, Dybala e Ramsey fuori dalla lista dei convocati: restano a rischio per la Roma

La Juventus, prossima avversaria della Roma in campionato, ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera contro l’Inter in Coppa Italia. Nell’elenco deciso da Andrea Pirlo non figurano Paulo Dybala e Aaron Ramsey: la presenza dei due bianconeri rimane quindi a rischio per la sfida con i giallorossi di Paulo Fonseca. Ai campioni d’Italia mancherà pure Rodrigo Bentancur, squalificato per aver ricevuto la quinta ammonizione del suo campionato in occasione dell’ultima gara contro la Sampdoria.