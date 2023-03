Juventus, Allegri: “La Roma concede poco. Kean ha messo in difficoltà la squadra”

Tre pali e non porta a casa il risultato "Sapevamo delle difficoltà. La Roma è una squadra scorbutica che ti concede poco. Loro hanno corso tanto e poi purtroppo abbiamo preso questo gol dove potevamo difendere meglio. Alla fine usciamo sconfitti in una partita dove potevamo fare meglio".

"In quel momento lì c'era bisogno di quello. Pogba e Chiesa vanno gestiti. Credo che oltre tutte queste cose, lho detto anche ai ragazzi. La squadra fino ad ora ha fatto 50 punti. Questa era una partita importante che poteva portarci a 38 punti e battere la Roma. Noi siamo secondi ma realmente non lo siamo. Tutti parlano di tecnica e di tattica, ma non credo che ci sia stata una situazione come quella che sta subendo la Juventus. Una partita non può far crollare quello che stanno facendo i ragazzi".