Juventus, Allegri conferma: “Milik torna dopo la sosta, niente Roma”

Nuovi controlli e cattive notizie per Arkadiusz Milik. L'attaccante della Juve si era fermato nel finale della sfida contro il Monza dello scorso 29 gennaio per un problema alla coscia sinistra. I successivi accertamenti radiologici avevano evidenziato "una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso". Il polacco sperava di ricevere buone notizie e di avere il via libera per rientrare gradualmente ad allenarsi insieme al resto del gruppo. Ma Allegri in conferenza stampa è stato chiaro: "Ormai tornerà dopo la sosta". Milik salterà quindi anche la sfida con la Roma di domenica prossima.