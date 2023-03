Juventus, Allegri commenta le parole di Mourinho: “Forse voleva attaccare la Uefa”

Allegri risponde a Mourinho. Lo Special One ha detto la sua sulle formazioni che dalla Champions 'retrocedono' in Europa League: "Chi viene eliminato da una competizione deve andare a casa". L'allenatore della Juventus è intervenuto in conferenza stampa prima del big match con l'Inter e ha commentato così: "Questo è il format della Uefa, forse voleva attaccare loro". Dopo la qualificazione di giovedì sera a San Sebastian, nelle interviste postgara a Mourinho era stato chiesto un commento sul sorteggio del giorno dopo: "Non mi interessa. Ci sono squadre che non dovrebbero starci. Una squadra eliminata da una competizione deve andare a casa. Capisco le regole. Se la coppa la vince una squadra che viene dalla Champions sarà senza significato. L'Europa League è fatta per noi che abbiamo iniziato dal primo giorno", le sue parole prima di pungere anche la Lazio. In tanti hanno letto nelle dichiarazioni del portoghese - che già tempo fa aveva definito 'squali' - anche una stoccata alla Juventus, ai quarti di Europa League dopo un girone disastroso in Champions. Non secondo Allegri, che ha preferito spegnere ogni polemica sul nascere.