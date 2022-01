Juventus, Allegri: “Bonucci out contro la Roma. Recuperati Dybala e Chiesa”

L'allenatore bianconero ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Napoli, con la Roma attentissima in vista del prossimo impegno di campionato

Il tecnico toscano ha parlato alla vigilia del big match tra la sua Juventus e il Napoli facendo il punto sugli infortunati in casa bianconera. "Abbiamo lavorato bene, avevamo bisogno di alcuni giorni per lavorare, abbiamo potuto farlo poco. Bonucci sarà fuori domani e domenica sicuramente, vediamo per la Supercoppa. Chiellini lo sapete, Danilo la prossima settimana sarà a disposizione. Abbiamo recuperato Chiesa e Dybala". Secondo quanto detto da Allegri in conferenza stampa dunque Bonucci non farà parte della trasferta di Roma mentre Dybala e Chiesa sono pienamente recuperati.