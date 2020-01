Juventus, Alex Sandro fuori per infortunio: a rischio per la Roma

Juventus-Parma chiude questa domenica di Serie A. Durante il match, Alex Sandro è stato costretto ad abbandonare il campo per via di un problema fisico. Il terzino bianconero ha infatti chiesto il cambio al 21′ del primo tempo, sostituito dal brasiliano Danilo. La Juventus di Sarri affronterà mercoledì all’Allianz Stadium la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia. A causa di questo infortunio, Alex Sandro è a rischio per la gara contro i giallorossi e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.