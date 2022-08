Juve-Sassuolo, Di Maria esce per infortunio: a rischio la sfida con la Roma

Gli eventuali tempi di recupero potrebbero far saltare all'argentino la sfida del 27 agosto contro il club giallorosso

Nel posticipo del lunedì della prima giornata di Serie A, la Juventus ha vinto 3-0 in casa contro il Sassuolo grazie ad una doppietta di Vlahovic e un gol del nuovo acquisto Di Maria. Quest'ultimo è uscito per infortunio nel corso del secondo tempo, con l'argentino che si toccava a più riprese l'adduttore sinistro. Nelle prossime ore l'attaccante verificherà il problema fisico con i medici della Juventus e verranno rivelate le sue condizioni e gli eventuali tempi di recupero che gli potrebbero far saltare la sfida del 27 agosto contro la Roma.