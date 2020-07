Juve, Sarri: “Contro la Roma potremmo schierare l’Under 23”

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta incassata in casa del Cagliari scagliandosi contro i tanti impegni e il calendario fitto. Queste le sue parole: “Dei problemi ce li ha creati anche la Lega, con 5 partite in 12 giorni, siamo gli unici. Vedremo se sarà il caso di schierare l’Under 23 nell’ultima partita per recuperare le energie in vista del Lione“. Sabato i bianconeri ospiteranno la Roma alle 20.45 per l’ultimo atto del campionato, prima che entrambe le squadre si concentrino sui rispettivi impegni europei in Champions ed Europa League.