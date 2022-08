Juve-Roma, primo gol firmato Abraham-Dybala. E Tammy lo ringrazia con un bacio

Nonostante una partita complicata e con pochissimi palloni giocabili, Tammy Abraham ha messo il timbro su questo Juve-Roma, marcando il primo gol di un attaccante in questa stagione giallorossa. Prove d'intesa con Paulo Dybala, che ha rimesso il pallone in mezzo con un'acrobazia. Il feeling tra i due è già importante, è la prima rete arrivata sull'asse Tammy-Paulo. E il centravanti inglese non può che ringraziare il suo compagno: le telecamere hanno pescato Abraham mentre chiama Dybala. "Paulo!", si legge nel labiale del numero 9, che poi lancia un bacio al compagno.