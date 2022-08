Juve-Roma, ovazione dello Stadium per Dybala. E lui risponde

Partita dalle emozioni intensissime per Paulo Dybala, che dopo il saluto commosso di maggio torna all'Allianz Stadium da avversario. Sette anni con la maglia della Juventus, stasera proverà a darle qualche dispiacere indossando quella della Roma. L'accoglienza, però, è stata da sogno. Alla lettura della formazione giallorossa, infatti, i tifosi bianconeri hanno fischiato tutti, soprattutto José Mourinho. Tutti, tranne uno. Paulo Dybala, a cui è stata riservata una vera e propria ovazione. L'argentino è stato applaudito da tutto lo stadio e dalla curva bianconera sono partiti anche dei cori:"Paulo sotto la curva". La Joya non è stata dimenticata, ma stasera la sua testa è tutta per la Roma. Solo all'ingresso in campo delle formazioni, Dybala è lasciato andare a un saluto con la mano ai suoi ex tifosi.