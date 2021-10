Juve-Roma, Mourinho insultato allo Stadium: “Pezzo di m…”

Siparietto con Kumbulla che nella ricognizione, accanto al suo allenatore, si porta la mano all'orecchio come fece José ai tempi dello United

Simpatico il siparietto in mezzo al campo: accanto a Mourinho c'era Kumbulla, che forse ricordando l'episodio in cui José portò la mano all'orecchio dopo la vittoria con lo United in Champions, ha fatto lo stesso gesto col sorriso sul volto. Quando la squadra è entrata in campo per il riscaldamento poi, altri cori e insulti a José dai tifosi bianconeri: "Pezzo di m...", hanno urlato. Ma sicuramente Mourinho si caricherà anche così. Perché per 90' sarà una battaglia in campo e fuori.