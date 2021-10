Juve-Roma, Marocchi: “Un bel test per entrambe. Senza Dybala, Juve meno forte”

L'ex centrocampista oggi commentatore tv: "La Roma diventa interessante vedere come faranno i difensori con quel super velocista che è Chiesa in campo aperto"

"Stasera sarà un bel test per entrambe. - ha detto Giancarlo Marocchi a SkySport in riferimento a Juventus-Roma in programma oggi allo Stadium - La Juve sembra che possa recuperare ma sembra solo perché finché Dybala non si presenta e giocando anche bene la Juve non è così forte in attacco. La Roma diventa interessante vedere come faranno i difensori con quel super velocista che è Chiesa in campo aperto. La Roma davanti è sicuramente forte, dietro un doppio punto interrogativo".