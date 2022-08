Juve-Roma, la moviola: gol annullato a Locatelli per fallo di mano di Vlahovic

Alle 18.30 Juventus e Roma scendono in campo per il big match dell'Allianz Stadium di questa terza giornata. A Torino arbitra Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, coadiuvato dai due assistenti Preti e Berti. Il IV Uomo è Abisso mentre al Var c'è Di Paolo con Paganessi AVar.

41' - Ammonito Bryan Cristante per un fallo su Rabiot: arbitro forse un po' fiscale dopo più di qualche fallo più duro non sanzionato. Irrati punisce probabilmente la situazione di gioco con la Juve in ripartenza.